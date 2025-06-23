الكرملين: ما حدث للمنشآت النووية في إيران بعد الضربات الأميركية لم يكشف عنه بعد وهذه مسألة تدعو للقلق

دان الكرملين "التصعيد في الشرق الأوسط بعد الضربات الأميركية"، مشيرا الى أن "ما حدث للمنشآت النووية في إيران بعد الضربات الأميركية لم يكشف عنه بعد وهذه مسألة تدعو للقلق".

ولفت الى ان "عدد الأطراف المشاركة في الصراع بين إيران وإسرائيل يتزايد"، مضيفا ان "الأمر متروك للشعب الإيراني لتحديد مصير قيادته وليس لدولة أخرى".