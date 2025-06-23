دان الكرملين "التصعيد في الشرق الأوسط بعد الضربات الأميركية"، مشيرا الى أن "ما حدث للمنشآت النووية في إيران بعد الضربات الأميركية لم يكشف عنه بعد وهذه مسألة تدعو للقلق".
ولفت الى ان "عدد الأطراف المشاركة في الصراع بين إيران وإسرائيل يتزايد"، مضيفا ان "الأمر متروك للشعب الإيراني لتحديد مصير قيادته وليس لدولة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: ما حدث للمنشآت النووية في إيران بعد الضربات الأميركية لم يكشف عنه بعد وهذه مسألة تدعو للقلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.