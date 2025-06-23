اعلنت ​جامعة بهشتي​، ان "​الكيان الصهيوني​ شن هجوما جبانا على الجامعة شرقي طهران". وكانت قد اشارت وسائل إعلام إيرانية الى ان "قصفا إسرائيليا استهدف بوابة سجن إيفين شمال غربي طهران". من جهتها ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش قصف مداخل سجن إيفين الذي يحتجز فيه معارضو النظام الإيراني.

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة بهشتي: الكيان الصهيوني شن هجوما جبانا على الجامعة شرقي طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.