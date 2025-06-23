وزير الدفاع الإسرائيلي: نشن هجوما غير مسبوق على أهداف تابعة للنظام وأجهزة القمع في قلب طهران

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس، اننا "نشن هجوما غير مسبوق على أهداف تابعة للنظام وأجهزة القمع في قلب طهران"، مشيرا الى ان "الديكتاتور الإيراني سيعاقب بشدة والغارات ستتواصل بكامل قوتها".

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