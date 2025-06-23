الرجل الذي ينتظر سقوط طهران... من هو رضا بهلوي حقًا؟

الرياص - اسماء السيد - جدد رضا بهلوي، نجل آخر ملوك إيران، دعوته لتغيير النظام الحاكم في طهران، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية باتت على وشك الانهيار. وفي بيان نشر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، زعم بهلوي أن المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، "اختبأ في الملاجئ تحت الأرض" ولم يعد يظهر علنًا، ولم يعد يسيطر على البلاد.

ورضا بهلوي هو الابن الأكبر لمحمد رضا بهلوي، آخر شاه من سلالة بهلوي التي حكمت إيران لمدة 53 عاماً، وهو مؤسس وزعيم المجلس الوطني الإيراني، وهو جماعة معارضة في المنفى، ويشارك في حركة الديمقراطية الإيرانية، وبعدّ من أبرز منتقدي حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران.

وقد قضى بهلوي معظم حياته في المنفى بالولايات المتحدة. وعلى الرغم من أنه لا يسعى لإعادة النظام الملكي، إلا أنه يؤدي دوراً رمزياً داخل الجالية الإيرانية في الخارج، وينظر إليه من قبل بعض جماعات المعارضة كشخصية محتملة لقيادة المرحلة الانتقالية.

ويُعد بهلوي من أشد المنتقدين للجمهورية الإسلامية، وغالبًا ما يدعو إلى إيران علمانية وديمقراطية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حمّل خامنئي مسؤولية جرّ البلاد إلى صراع مع إسرائيل، واصفًا النظام بأنه "ضعيف ومنقسم". وفي مخاطبته للقوات المسلحة الإيرانية، دعا أفراد الجيش والشرطة والأمن إلى "الانفصال عن النظام" و"الانضمام إلى الشعب".

البدايات

Getty Images مراسم تتويج محمد رضا بهلوي (1919-1980) شاهًا لإيران مع الملكة فرح بهلوي على اليسار ورضا بهلوي ولي عهد إيران على اليمين، في 26 أكتوبر 1967

وُلد رضا بهلوي في العاصمة الإيرانية طهران في 31 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1960 وهو الابن الأكبر لمحمد رضا بهلوي، شاه إيران، والشهبانو فرح ديبا، وقد تم تعيينه رسميًا وليًا لعهد إيران عام 1967 أثناء تتويج والده. وفي عام 1971، شارك في مراسم إحياءً للذكرى 2500 لتأسيس الإمبراطورية الفارسية، وكان ولي العهد، البالغ من العمر حينها 10 أعوام، واقفًا إلى أقصى اليمين بجانب والديه.

وتلقى تعليمه في "مدرسة رضا بهلوي"، وهي مدرسة خاصة تقع في القصر الملكي، وكانت مخصصة فقط لأفراد الأسرة الإمبراطورية والمقربين من البلاط.

وتدرّب على الطيران، وفي عام 1973، التُقطت له صورة كطالب في سلاح الجو الإمبراطوري الإيراني. وفي أغسطس/ آب من عام 1978، أُرسل إلى الولايات المتحدة لمواصلة تدريبه على الطيران العسكري في تكساس.

وكان والده الشاه الراحل محمد رضا بهلوي قد حكم إيران من عام 1941 حتى عام 1979، باستثناء فترة قصيرة في عام 1953 عندما أطاح به رئيس الوزراء محمد مصدق.

وفي عام 1979، شهدت إيران تحوّلاً سياسياً كبيراً أجبر الشاه على مغادرة البلاد في يناير/ كانون الثاني من ذلك العام بعد الاضطرابات التي أدت إلى عودة الزعيم الروحي الشيعي آية الله الخميني إلى إيران، بعد 14 عاما في المنفى، وإعلانه قيام جمهورية إسلامية.

وقد اصطحب الشاه عائلته إلى مصر، ثم المغرب، فجزر البهاما، والمكسيك، قبل أن يدخل الولايات المتحدة عام 1979 لتلقي العلاج من سرطان الغدد اللمفاوية.

وعندها، استولى متشددون إيرانيون على السفارة الأمريكية في طهران، واحتجزوا أكثر من 50 رهينة أمريكية، وطالبوا بتسليم الشاه.

وعندما تمت الإطاحة بوالده، كان رضا بهلوي في ولاية تكساس، يُكمل تدريبه في سلاح الجو في قاعدة ريس الجوية السابقة. فغادر بهلوي القاعدة في مارس/ آذار من عام 1979، قبل 4 أشهر من الموعد المقرر لمغادرته.

وبعد ذلك التحق بكلية ويليامز في ماساتشوستس في الولايات المتحدة لدراسة الفلسفة والسياسة، ثم انتقل إلى الجامعة الأمريكية في القاهرة قبل أن يكمل دراسته في جامعة جنوب كاليفورنيا، ويتخرج منها بشهادة في العلوم السياسية.

النشاط السياسي في المنفى

التحق رضا بهلوي بعائلته في المنفى في العاصمة المصرية القاهرة في مارس/ آذار من عام 1980، وكان والده، محمد رضا بهلوي، مريضًا جدًا، وعندما توفي الشاه في 27 يوليو/ تموز من عام 1980، أعلنت فرح بهلوي نفسها وصية على العرش. وفي عيد ميلاده العشرين، في 31 أكتوبر، أعلن رضا بهلوي نفسه ملكًا جديدًا لإيران، ولقّب نفسه بـ"رضا شاه الثاني"، وقال إنه الوريث الشرعي لعرش أسرة بهلوي.

وقد أعلنت الحكومة الأمريكية حينئذ أنها لا تدعمه، بل اعترفت بالحكومة الإيرانية الجديدة.

وفي في مارس/ آذارمن عام 1981، أصدر بهلوي، بمناسبة رأس السنة الفارسية، بيانا دعا فيه جميع معارضي الحكومة الإيرانية إلى الاتحاد، وأطلق دعوة لـ"مقاومة وطنية".

ومنذ تلك اللحظة، دخل رضا بهلوي في معترك السياسة من بوابة المنفى، معتمدًا على إرثه العائلي، وشبكات الدعم الملكي في أوروبا والولايات المتحدة، وكذلك الدعم من بعض التيارات الإيرانية المعارضة للنظام الإسلامي.

وبعد أن عاش لعدة سنوات في مصر والمغرب، انتقل عام 1984 إلى إحدى ضواحي العاصمة الأمريكية واشنطن في ولاية ماريلاند، حيث لا يزال يعيش هناك مع زوجته وبناته الثلاث.

وقال بهلوي وفي أغسطس/ آب من عام 1981 إنه كان يخطط سرًا للإطاحة بالحكومة الإيرانية، مشيرا إلى أن: "الكثير من تحركاتنا لم تكن معروفة لكم، لكنني أؤكد لكم أن الخطوات اللازمة لإنقاذ إيران جارية".

وفي عام 1986، أعلن بهلوي أنه شكّل حكومة في المنفى، هدفها إعادة النظام الملكي الدستوري إلى إيران.

وفي موقعه الرسمي، يقول بهلوي إن إيران يجب أن تكون دولة ديمقراطية وعلمانية، أي تفصل بين الدين والحكم، ويؤمن بأن حقوق الإنسان يجب أن تُحترم، وأن على الشعب الإيراني أن يقرر ما إذا كان يريد ملكية دستورية أم جمهورية. ويدعو بهلوي إلى وحدة الإيرانيين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة للجميع، كما يحث جميع الجماعات المؤيدة للديمقراطية على التعاون معًا.

ونشر رضا بهلوي في عام 2002 كتابًا بعنوان "رياح التغيير"، دعا فيه إلى تحرك شعبي سلمي يقود إلى نظام ديمقراطي، مع التأكيد على أهمية فصل الدين عن الدولة.

Getty Images ولي العهد الإيراني السابق رضا بهلوي يعلن نفسه شاهًا جديدًا لإيران خلال مؤتمر صحفي في قصر القبة في العاصمة المصرية القاهرة في 31 أكتوبر 1980

وقد تميزت مواقفه في ذلك الوقت بالابتعاد عن الدعوة الصريحة لعودة الحكم الملكي، مكتفيًا بوصف نفسه بأنه "إيراني مهتم بمستقبل وطنه"، في محاولة لجذب فئات أوسع من الشعب الإيراني الذي لا يزال يحمل ذكريات متباينة عن حقبة الشاه.

وأنشأ لاحقًا المجلس الوطني الإيراني في المنفى، وهي محاولة لتوحيد فصائل المعارضة، وضم خبراء وسياسيين ومثقفين إيرانيين من مختلف التوجهات. غير أن هذا المجلس لم يحظَ بزخم فعلي على الأرض داخل إيران، وبقي محصورًا في نطاق الإعلام والمنصات الإلكترونية، على الرغم من محاولات رضا بهلوي المستمرة لتفعيله وتقديمه كهيئة انتقالية محتملة في حال سقوط النظام الحالي.

وفي فبراير/ شباط من عام 2011، اندلعت احتجاجات في إيران، وقال بهلوي إن الشباب الإيرانيين يسعون للتخلص من النظام الحالي، ويأملون في إقامة ديمقراطية، وصرح لصحيفة ديلي تلغراف البريطانية بأن التغيير مطلوب في المنطقة، وكان يعتقد أن انتصار الديمقراطية في المنطقة مسألة وقت فقط.

وفي يونيو/ حزيران من عام 2018، صرح قائلاً: "أعتقد أن إيران يجب أن تكون ديمقراطية برلمانية علمانية، وعلى الشعب أن يقرر الشكل النهائي للدولة". وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018، تحدث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ودعا إلى دعم غير عسكري للإيرانيين الذين يحاولون استبدال النظام الحالي بديمقراطية علمانية. وقال: "أنا مستعد لخدمة بلدي".

وبرز مجددًا خلال الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في أعقاب مقتل مهسا أميني في سبتمبر/ أيلول من عام 2022، إذ أجرى عشرات المقابلات الإعلامية، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الشعب الإيراني، بل وطلب صراحةً من الغرب التخلي عن سياسات المهادنة مع طهران.

وتوقع بهلوي سقوط الحكومة الحالية، وقال إن أحداثًا مثل ارتفاع أسعار الغذاء أثارت غضب الناس. ودعا أعضاء القوات المسلحة الإيرانية الذين يعارضون الحكومة إلى التحرك بطرق سلمية، وطالب بجبهة موحدة ضد النظام. وأضاف: "أنا لا أُملي عليهم ما يفعلونه، لست قائدًا سياسيًا".

وفي فبراير/ شباط من عام 2023، تحدث بهلوي إلى صحيفة ديلي تلغراف البريطانية حيث طالب الحكومات البريطانية والأوروبية بحظر الحرس الثوري الإيراني، معتبرًا أن ذلك سيضعف الحكومة الحالية. وقال أيضًا إن العديد من المعارضين الإيرانيين يريدون الآن إسقاط النظام بالكامل، وكرر أنه سيترك للشعب الإيراني القرار بشأن استعادة الملكية، ولن يترشح لأي منصب سياسي إذا سقطت الحكومة.

وفي مارس/ آذار من عام 2023، زار بهلوي المملكة المتحدة وألقى خطابًا في اتحاد أكسفورد، أكد فيه أن العلمانية ضرورية للديمقراطية، كما دعا إلى وسائل غير عنيفة لإسقاط الحكومة الإيرانية.

وفي 17 أبريل/ نيسان من عام 2023، زار رضا بهلوي وزوجته ياسمين إسرائيل، في محاولة لإعادة بناء العلاقات التاريخية بين إيران وإسرائيل حيث زار حائط المبكى ومتحف ياد فاشيم، كما التقى بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقد برر بهلوي زيارته بأنها تهدف إلى بناء جسور مع الشعب اليهودي، خصوصًا الإيرانيين اليهود الذين غادروا بلادهم بعد الثورة، مؤكدًا أن إيران المستقبل ستكون حليفة لجميع دول المنطقة باستثناء "نظام الإرهاب"، حسب وصفه.

"على وشك الانهيار"

في ضوء الضربات العسكرية المتكررة التي تتعرض لها إيران، سواء في الداخل أو عبر مواقع نفوذها في سوريا والعراق ولبنان اليمن، يعتقد بهلوي أن اللحظة التاريخية قد اقتربت، فقد أعلن صراحة أن ما كان مستحيلاً قبل 5 سنوات بات اليوم ممكنًا، مشيرًا إلى أن انهيار الاتحاد السوفيتي لم يكن متوقعًا، لكنه وقع في أيام.

وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، ووسط الحرب بين إسرائيل وإيران، أصدر رضا بهلوي بيانًا أعلن فيه أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية على وشك الانهيار"، مؤكدًا أن الانقسامات الداخلية والانشقاقات داخل النظام تدل على سقوط وشيك.

وأعرب عن ثقته بأن الشعب الإيراني، الذي قاوم القمع طويلًا، سيحقق حريته قريبًا، كما أكد أن هناك خططًا جاهزة لتحويل إيران إلى نظام ديمقراطي بمجرد سقوط النظام، وخاطب بهلوي القوات المسلحة والشرطة الإيرانية، داعيًا إياها إلى التخلي عن النظام والانضمام إلى حركة الشعب من أجل التغيير.

واعتبر أن الأزمات الاقتصادية والسياسية المتراكمة، إضافة إلى الضغط الدولي والعزلة المتزايدة، تجعل النظام في وضع هش وغير مستقر.

وكتب أيضا في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يقول إن "نهاية الجمهورية الإسلامية تعني نهاية حربها المستمرة منذ 46 عامًا ضد الأمة الإيرانية". ودعا الإيرانيين إلى "الانتفاضة" و"استعادة إيران"، مشيرًا إلى ما يراه فرصة لانتقال سياسي.

وفي تصريحات حصرية لبي بي سي قال بهلوي إن الجمهورية الإسلامية أصبحت في أضعف وضع لها بعد الهجمات الإسرائيلية، وإن هذه "فرصة غير مسبوقة للإطاحة بالنظام".

وقال في تصريحاته للورا كونزبرغ، مقدمة البرنامج السياسي يوم الأحد على القناة الأولى في بي بي سي، إنه بسبب "إضعاف بنية السلطة وخاصة إزالة الشخصيات الرئيسية في النظام"، تغير التوازن بين الحكومة والشعب وأن "وقت العمل" قد حان.

ومضى قائلا:"يعلم الشعب الإيراني، وعلى العالم أن يعلم، أن أصل هذه المشكلة يكمن في النظام نفسه وطبيعته، والحل المنطقي الوحيد الذي سيفيد الشعب الإيراني والعالم الحر هو زوال هذا النظام، لقد أكدتُ منذ البداية أن الحل النهائي هو تغيير النظام".

Getty Images يقول بهلوي إن الحرب الدائرة حاليا هي حرب المرشد علي خامنئي وليست حرب الشعب الإيراني

وقال: "أعتقد أن الشعب الإيراني رأى أن العالم قد صبر كثيرًا حتى الآن، بل وحثّ النظام مرارًا وتكرارًا، من خلال المفاوضات، على التصرف بعقلانية، لقد رأى أن علي خامنئي مسؤول عن الوضع الراهن بسبب عناده، وما كان ينبغي لإيران أن تصل إلى هذه المرحلة، ولكن من يتحمل المسؤولية النهائية؟ إنه علي خامنئي".

وتابع قائلا: "هذه حربه، وليست حرب الشعب الإيراني، لذلك في نهاية المطاف، أي شيء يُضعف النظام هو أمرٌ يرحب به الشعب لأسبابٍ بديهية، لأنه يُخفف قليلاً من وطأة الخناق عليهم، وهذا أمرٌ إيجابي، وليس سلبيا".

وأشار إلى أنه يعتقد أن الهجمات الإسرائيلية لم تكن تهدف إلى "إيذاء المدنيين الإيرانيين" بل إلى "تحييد تهديدات النظام بشكل أساسي"، وأنه في حين أن "النظام أصبح ضعيفا بشكل غير مسبوق ويتجه نحو الانهيار، فإن الشعب الإيراني لديه فرصة لتحرير نفسه، بشرط ألا يكون العالم غير مبال هذه المرة".

وعندما سألته كونزبرغ عن دوره، خاصةً وأن "عائلتك كانت ذات يومٍ تُمسك بزمام الأمور في إيران، هل هدفك العودة إلى السلطة والقيادة في إيران؟ هل هذه فرصة سياسية لك؟".

أجاب: "لقد حددتُ دوري ووضحتُ هدفي مرارًا وتكرارًا على مدار الـ 44 عامًا الماضية، وهدفي هو تحرير إيران من هذا النظام الديني، وأن يتمكن الشعب من تقرير مصيره بحرية عبر صناديق الاقتراع في عملية ديمقراطية، عملية برلمانية تتيح للشعب الإيراني جميع الخيارات بعد سقوط النظام، ليتمكن من الاختيار بنفسه".

وقال:"أتلقى اتصالات من داخل البلاد، وخاصة من الجيش، وأعتقد أن هذا تطور مهم للغاية".

بين مؤيد ومعارض

على مدار العقود الأربعة الماضية، حاول بهلوي تقديم نفسه كخيار ثالث بين نظام الجمهورية الإسلامية والفوضى أو الانقلابات العسكرية، لكنه واجه تحديات كبيرة، أهمها غياب قاعدة شعبية فعلية داخل إيران، والانقسامات العميقة بين التيارات المعارضة في الخارج، إضافة إلى الصورة السلبية التي ارتبطت بحكم والده بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وهيمنة جهاز السافاك الأمني في تلك الفترة.

Getty Images رضا بهلوي (يمين) يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غامليل أثناء حضور مراسم إحياء ذكرى الهولوكوست في متحف ياد فاشيم في القدس في 17 أبريل 2023

ويعتبر عدد من المحللين أن تقاربه مع إسرائيل قد يؤدي إلى فقدانه الدعم الشعبي داخل البلاد، لا سيما بين الفئات المحافظة أو القومية التي ترى في إسرائيل عدوًا استراتيجيًا.

كما أن تيارات أخرى من المعارضة الإيرانية، مثل مجاهدي خلق، ترفض فكرة إعادة الملكية أو حتى التعامل مع بهلوي كزعيم انتقالي، مشيرة إلى أنه يفتقر إلى الكاريزما السياسية والإمكانات التنظيمية التي تؤهله لقيادة تحالف واسع النطاق.

وفي المقابل، يرى أنصاره أن علاقاته الدولية، وصورته المعتدلة، وخلفيته العلمانية، تضعه في موقع مناسب لقيادة عملية انتقال سلسة قد تجنب إيران السيناريوهات الدموية التي عرفتها دول مثل سوريا وليبيا والعراق.

ويرى البعض أن رضا بهلوي بات اليوم، رغم الانتقادات، أكثر حضورًا في المشهد الإيراني من أي وقت مضى، خصوصًا في ظل ضعف باقي فصائل المعارضة، وانعدام ثقة الشارع في الحلول القادمة من داخل النظام.

وفي خضم كل ذلك، لا يزال رضا بهلوي يسير على خيط رفيع بين الرمزية التاريخية والدور السياسي المباشر، في وقت تتسارع فيه الأحداث وتتكشف فيه تصدعات متزايدة داخل النظام الإيراني.