شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: وقفتنا الاحتجاحية اعتراضا على الرسوم القضائية.. وندرس الإضراب العام والان مع تفاصيل الخبر

قال عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، إن الوقفه الاحتجاجية اليوم بالنقابة العامة برمسيس جاءت إستجابة لرغبة الجمعية العمومية للاحتشاد في النقابة اعتراضا على الرسوم القضائية غير القانونية.

وقال علام خلال الوقفة: "الشكر لكل من شارك في الوقفة، ولا عزاء للمتخاذلين من بعض نقابات القاهرة الكبرى"، مؤكدا: "احتجاجنا ليس فئوي يخص المحامين، بل يتعلق بالمواطن لتمكينه للجوء إلى قاضيه الطبيعي .

وأكمل نقيب المحامين إن زيادة الرسوم القضائية تضر بالسلم والأمن القومي للدولة، وأن تصعيدينا اليوم يأتي رمزيا مراعاة لظروف الدولة.

وأضاف أن نقابه المحامين نعبر عن تأيدنا للدولة المصرية وللقيادة السياسية في كل قراراتها والمحامين دائما في طليعة الشعب المصري للدفاع عن الدولة .

وأضاف: "لن يستطيع أحد أن يوقفنا عن إجراءاتنا، وعليه صممنا على تنظيم استطلاع رأي في نفس يوم الدعوة للجمعية العمومية لمعرفة رأي الجمعية العمومية حول الإجراءات التصعيدية، ولا بد أن تكون مدروسة خاصة وأنها تتعلق بـ 500 ألف محامي واسرهم.

وأخيرا قال نقيب المحامين إنه سيتم عقد اجتماع الأربعاء المقبل مع نقباء الفرعيات بكل المحافظات لدراسة قرار الإضراب العام .

ونظم المحامين اليوم الاثنين وقفة احتجاجية، بمقر النقابة العامة برمسيس، امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.