شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس من 3 إلى 7 سنوات للولي الخائن أو الوصي على الشخص القاصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاقب القانون المصرى في مادته 338 من قانون العقوبات، رقم 58 لسنة 1937 المعدل في 15 أغسطس 2021 بالقانون 141 لسنة 2021، بالسجن من 3 إلى 7 سنوات على الواصى أو الوالى على أموال أو ميراث التيم الذى أستغل الفرصة وضغف الشخص غير البالغ وحصل على أمواله بطريقة الاحتيال.

وقد أكدت المادة "338" على كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.