شكرا لقرائتكم خبر عن العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداء الإرهابى على كنيسة مار الياس وتحذر من محاولات العبث لتقسيم الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان الاعتداء الإرهابي على كنيسة مار الياس في ديلوعه، والذي أدى وفق معلومات أولية الى استشهاد 20 وإصابة العشرات من المصلين.

وتشدد المنظمة على ما يمثله الإرهاب من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان يستوجب ملاحقته وضمان محاسبة مرتكبيه ومنع إفلاتهم من العقاب.

وتعبر المنظمة عن تضامنها مع الضحايا وذويهم والمجتمع السوري، وتدعو السوريين على اختلاف انتماءاتهم للتلاحم في مواجهة الإرهاب ومحاولات العبث لتقسيم الدولة والمجتمع، وتأكيد الوقوف يدا واحدة في مواجهة الإرهاب والفتنة.