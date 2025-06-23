شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة بالشيوخ يطالب وزارة والتعليم لتوضيح سياستها لمواجهة العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت النائبة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة المقدم منها ومن أكثر من عضوا والموجه لوزير التربية والتعليم، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لتعميق وغرز القيم الاخلاقية ومكافة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وأشارت النائبة إلى أن فترة التعليم ما قبل الجامعي تعتبر من أهم الفترات المؤثرة في شخصية الانسان المصري على جميع المستويات وطوال حياته المستقبلية، وفيها تتشكل شخصيته ووجدانه ومبادئه ومعتقداته، مضيفة أن أفضل استثمار في بناء المواطن المصري السوي يجب أن يكون في تلك المرحلة الحياتية المهمة.

وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري تهدف إلى خلق أجيال تحافظ على القيم والمبادئ والأخلاق، كي يساهموا في بناء مصر الحديثة والجمهورية الجديدة.

وتابعت: للأسف مؤخرا انشغلت الأوساط المصرية بمتابعة واقعة عنف في إحدى المدارس وقد فرضت هذه الواقعة الكثير من التساؤلات، أهمها التساؤل عن دور وآلية وزارة التربية والتعليم في مواجه ذلك، حيث إن الوزارة لها دور أصيل في التربية من خلال تعميق القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة ظاهرة التنمر والاضطرابات السلوكية لدى طلاب المدارس مضيفة، أيضاً هناك تساؤل عن دور وآلية الوزارة في بناء المواطن المصري السوي المحافظ على القيم الأخلاقية.