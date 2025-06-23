انطلاق مبادرة "طمنّي" لدعم طلاب الثانوية العامة تحت مظلة التحالف الوطنى

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تزامناً امتحانات الثانوية العامة، انطلقت فعاليات مبادرة "طمنّي" تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وبالتعاون مع مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية، وذلك في إطار الجهود المجتمعية الهادفة إلى دعم الطلاب نفسيًا ومعنويًا خلال فترة الامتحانات.

وشهدت المبادرة تواجد فرق من المتطوعين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم أمام لجان الامتحانات، لتقديم الدعم والمساندة للطلاب، وخلق أجواء إيجابية تساعدهم على تخطي التوتر والقلق، في واحدة من أكثر اللحظات تحديًا في مسيرتهم التعليمية.

وأكد القائمون على المبادرة استمرار فعاليات "طمنّي" على مدار فترة الامتحانات وحتى إعلان النتائج، بهدف مرافقة الطلاب في رحلتهم الدراسية وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة.

وقدّم التحالف الوطني ومؤسسة مجاهد نصار الشكر لكافة فرق العمل والمتطوعين المشاركين، مؤكدين أن هذه المبادرة ما هي إلا خطوة في سلسلة من الجهود المستمرة لتعزيز روح التكافل والدعم المجتمعي.

انطلاق مبادرة "طمنّي" لدعم طلاب الثانوية العامة