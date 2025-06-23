شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجية للمحامين بالنقابة العامة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية والان مع تفاصيل الخبر

نظم المحامين اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية، بمقر النقابة العامة برمسيس، امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وردد المحامون عدد من الهتافات منها:"يا اللي بتسال إحنا مين إحنا السادة المحامين.. للدستور إحنا حاميين، مش دافعين مش دافعين.. للجباية مش راضيين قالوا رسوم قولنا عدالة.. قالوا فلوس قولنا كفاية، المحامين قالوها قوية .. اللي بيحصل خيبة قوية، قول للقاضى خف شويه.. خد مصارفك من الميزانية، شمال يمين هنصعد مش ساكتين.. الرسوم مش دستورية.

يأتي ذلك بالتزامن مع وقفات احتجاجية للمحامين على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، ولنقابات القاهرة الكبرى

يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.



اعتراض المحامين علي زيادة الرسوم القضائية



احتجاج المحامين علي زيادة الرسوم القضائية



النقيب العام للمحامين عبدالحليم علام



كلمة نقيب المحامين أثناء الوقفة



كلمة نقيب المحامين



هتافات المحامين اعتراضا علي زيادة الرسوم القضائية



هتافات المحامين

وقفة احتجاجية للمحامين



وقفة احتجاجية للمحامين



وقفة احتجاجية للمحامين بالنقابة العامة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية

وقفة احتجاجية للمحامين بالنقابة العامة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية

وقفة احتجاجية من المحامين داخل نقابتهم



وقفة احتجاجية