شكرا لقرائتكم خبر عن هشام النجار: شائعات الإخوان تستهدف تعطيل مسار التنمية وإرباك الرأي العام والان مع تفاصيل الخبر

أكد هشام النجار، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن الإخوان تلجأ إلى نشر الشائعات كوسيلة رئيسية لتعطيل مسيرة التنمية وإرباك وعي الرأي العام، لاسيما في ظل فشلها الذريع في تقديم بدائل سياسية أو اقتصادية حقيقية، وقال النجار إن الجماعة تسعى لضرب الثقة بين القيادة السياسية والشعب من خلال اختلاق أزمات وهمية أو تضخيم مشكلات صغيرة.

وأضاف أن الجماعة تعمل وفق استراتيجية واضحة تقوم على خلط الأوراق، فبينما تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات قومية كبرى وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، تخرج اللجان الإلكترونية للإخوان للتشكيك في جدوى هذه المشروعات، وتروج لأكاذيب من نوع "المشروعات وهمية" أو "تمويلات مشبوهة"، وهي كلها مزاعم لا أساس لها.

وأشار النجار إلى أن الجماعة لا تزال تتلقى تمويلًا من بعض القوى الإقليمية المعادية لمصر، ما يمكّنها من استمرار بث هذه الحملات المضللة، خاصة عبر منصات إعلامية ناطقة بالعربية في الخارج.