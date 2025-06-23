شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة الهجرة النبوية وثورة 30 يونيو.. رئيس الشيوخ: مصر ماضية فى طريق الأمن والبناء والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة اليوم ، إن ألفا وأربعمائة وستة وأربعين عاما قد مضت على هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة التي تحولت برسالته إلى "المدينة المنورة"، مشيرا إلى أن هذه الهجرة المباركة كانت نقطة انطلاق للدعوة الإسلامية الخالدة التي أضاءت العالمين بكلام الله ومنهجه القويم.

وأضاف المستشار عبد الرازق أن احتفالنا بهذه المناسبة الدينية العطرة يتزامن هذا العام مع مناسبة وطنية عظيمة، هي الذكرى الثانية عشر لثورة الثلاثين من يونيو، والتي تُعد علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث استعاد فيها الشعب المصري إرادته وهويته الوطنية.

وأوضح رئيس المجلس أن هاتين المناسبتين تمثلان مصدر إلهام عظيم للقيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية، التي يجب أن نعيش بها كما أراد الله لنا، مؤكدا أننا أمة القيم ومكارم الأخلاق.

وشدد "عبد الرازق" على أهمية استلهام قيم العمل الجاد، والتسامح، والتعاون، والبناء، وحب الأوطان، والدفاع عن مقدساتها، وصون أمنها واستقرارها.

وتابع المستشار عبد الرازق قائلا: "ونحن إذ نحتفل بهاتين المناسبتين، يشرفني أن أتقدم بإسمي واسم حضراتكم، بخالص التهاني القلبية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، داعين الله عز وجل أن يكون عام خير وأمن ورخاء على مصر، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، والعالم أجمع."

واختتم كلمته بالدعاء قائلا : "حفظ الله مصر، وقيادتها الحكيمة، وشعبها الأبي… إنه نعم المولى ونعم النصير."