شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة 3 طلبات حول التنمر والعنف والتحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث من المقرر أن يناقش 3 طلبات مقدمة من النواب موجهة لوزير التربية والتعليم حول سياسة الوزارة فى مكافحة التنمر والعنف والتحرش سواء اللفظى أو الجسدى.

وجاءت طلبات المناقشة كما يلى:

١-طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راندا مصطفى وأكثر من 20 عضوا موجه لوزير التربية والتعليم لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لتعميق وغرز القيم الاخلاقية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارسناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة مقدم من النائبة عائشة هاشم موجه لوزير التربية والتعليم بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر.

٢- طلب مناقشة عامة موجه للحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مقدم من النائبة ريهام عفيفي لاستيضاح جهود الوزارة في تعزيز الدور التوعوي لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في مواجهة التحرش سواء اللفظي أو الجسدي بكافة صوره.

٣-طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راندا مصطفى وأكثر من 20 عضوا موجه لوزير التربية والتعليم، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لتعميق وغرز القيم الاخلاقية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس

وأشارت النائبة إلى أن فترة التعليم ما قبل الجامعي تعتبر من أهم الفترات المؤثرة في شخصية الانسان المصري على جميع المستويات وطوال حياته المستقبلية، وفيها تتشكل شخصيته ووجدانه ومبادئه ومعتقداته، مضيفة أن أفضل استثمار في بناء المواطن المصري السوي يجب أن يكون في تلك المرحلة الحياتية المهمة.