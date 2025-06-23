شكرا لقرائتكم خبر عن جدول توضيحى لتقسيم الدوائر فى الانتخاب بنظام القائمة لمجلس النواب.. 4 دوائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رقم 84 لسنة 2025 أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، لتفاصيل دوائر نظام القائمة للانتخابات البرلمانية في القانون.

وراعى التقسيم التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب، وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.



جدول دوائر الانتخاب

ويشمل الجدول الأتى بيان جداول الانتخاب بنظام القائمة

باقى الجدول





