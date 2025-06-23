اعلام اسرائيلي: قصف متواصل من ايران وتوقعات بمزيد من الانذارات في الجنوب

افادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "رصد إطلاق موجة ثالثة من الصواريخ على الشمال ورابعة على جنوب إسرائيل". وأكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" قصف متواصل من ايران وتوقعات بمزيد من الانذارات في الجنوب.

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