تهديدات تطال كنائس في سوريا بعد تفجير كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق

بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، مساء أمس، وأسفر عن مقتل 22 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين، انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي تهديدات تفيد بإحتمال إستهداف عدد من الكنائس والأديرة في سوريا، حيث تمت الإشارة إلى يوم 29 حزيران الحالي تحديداً.
وقد تم ذكر في التهديدات: كنيسة البشارة في حماه، كنيسة آيا صوفيا في سقيلبية، كنيسة مار الياس في كفربو، كنيسة رقاد في محردة، دير القديس في كفربهم (لم يتم ذكر القديس الذي يحمل الدير إسمه).
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