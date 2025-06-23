اعلنت السفارة الأميركية في المنامة، أننا "نقلنا مؤقتاً جزءاً من موظفينا إلى العمل عن بُعد محلياً نظراً لتصاعد التوترات الإقليمية".
واشارت الى ان "السفارة لا تزال مفتوحة وتواصل تقديم الخدمات الروتينية والطارئة، ولكن قد يواجه الجمهور أوقات انتظار أطول للحصول على بعض الخدمات".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأميركية في المنامة: نقلنا موقتاً جزءاً من موظفينا إلى العمل عن بُعد محلياً نظراً لتصاعد التوترات الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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