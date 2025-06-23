السفارة الأميركية في المنامة: نقلنا موقتاً جزءاً من موظفينا إلى العمل عن بُعد محلياً نظراً لتصاعد التوترات الإقليمية

اعلنت ​السفارة الأميركية​ في المنامة، أننا "نقلنا مؤقتاً جزءاً من موظفينا إلى العمل عن بُعد محلياً نظراً لتصاعد التوترات الإقليمية".

واشارت الى ان "السفارة لا تزال مفتوحة وتواصل تقديم الخدمات الروتينية والطارئة، ولكن قد يواجه الجمهور أوقات انتظار أطول للحصول على بعض الخدمات".