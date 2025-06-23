انعقاد منتدى تنمية التعاون بين الصين وآسيا الوسطى ومنتدى طريق الحرير للاتصال الدولي في أستانا

عقد منتدى تنمية ​التعاون بين الصين وآسيا الوسطى​ والنسخة الثالثة من ​منتدى طريق الحرير​ للاتصال الدولي في أستانا، عاصمة كازاخستان.

وشارك نحو 240 ممثلا من مؤسسات إعلامية ومراكز بحوث ومؤسسات ثقافية وقطاعات الأعمال عبر الصين ودول آسيا الوسطى في مناقشات متعمقة بشأن موضوعات من بينها تعميق تعاون طريق الحرير.

وفي مراسم الافتتاح، قرأ أرمان كيريكباييف، مساعد رئيس كازاخستان، رسالة تهنئة من الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف.

وفي الرسالة، أشار توكاييف إلى أنه منذ وقت قريب، حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ وقادة دول آسيا الوسطى الخمس النسخة الثانية من قمة الصين-آسيا الوسطى، التي اختتمت بنجاح.

وأوضح أن منتدى تنمية التعاون بين الصين وآسيا الوسطى والنسخة الثالثة من منتدى طريق الحرير للاتصال الدولي يشكلان منصتين مهمتين للحوار الشعبي و​التبادلات الثقافية​ بين دول آسيا الوسطى والصين.

وأعرب توكاييف عن ثقته في أن ذلك سيواصل تعميق التبادلات والتعاون بين الجانبين في شتى المجالات.

وفي كلمته الرئيسية، قال فو هوا، رئيس وكالة أنباء "شينخوا"، إن الرئيس شي يولي أهمية كبيرة للتعاون بين الصين وآسيا الوسطى وتطويره، مضيفا أن آسيا الوسطى المستقرة والمزدهرة والمتناغمة والمترابطة لها أهمية كبيرة بالنسبة للعالم أجمع.

وقال فو إن "شينخوا" مستعدة للعمل مع المنافذ الإعلامية ومراكز البحوث من دول آسيا الوسطى لتعزيز التبادلات الإعلامية وتعميق التعاون في مجالات، من بينها تغطية الأخبار والتطوير التكنولوجي والتبادلات بين الأفراد، وإجراء بحوث مشتركة بشأن موضوعات متعلقة بالمصالح المشتركة بناء على الوقائع وحاجات التنمية لكل من الصين وآسيا الوسطى، وتعزيز الدراسات الميدانية والتقييمات التحليلية وتشارك المعلومات والإنجازات، وإنتاج المزيد من التقارير البحثية عالية الجودة والقابلة للتنفيذ لتوفير رؤى وتوصيات لتنمية التعاون بين الصين وآسيا الوسطى.

وفي مراسم الافتتاح، تم تدشين مركز للتعاون والتنمية الإقليميين بين الصين وآسيا الوسطى رسميا.

وخلال الفعالية، تم إصدار تقرير بحثي بعنوان "تدعيم روح الصين-آسيا الوسطى: إنجازات وفرص وآفاق للتعاون الإقليمي" باللغات الصينية والروسية والإنجليزية.