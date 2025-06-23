فلايت رادار: 5 طائرات علقت هبوطها في مطار بن غوريون بفعل الصواريخ الإيرانية

اعلن موقع "فلايت رادار"، ان "5 ​طائرات​ علقت هبوطها في ​مطار بن غوريون​ بفعل الصواريخ الإيرانية". واشارت وسائل إعلام إسرائيلية، الى أن "طائرات ركاب إسرائيلية تحلق فوق البحر منذ أكثر من 40 دقيقة".

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