وزير الطاقة الإسرائيلي: انقطاع الكهرباء عن 8 آلاف منزل في أسدود بعد القصف الصاروخي الإيراني

اعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، عن "انقطاع الكهرباء عن 8 آلاف منزل في أسدود بعد القصف الصاروخي الإيراني".
وكانت قد اعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية، عن "إصابة منشأة إستراتيجية تابعة للشركة في جنوب إسرائيل"، مشيرة الى "اضطرابات في تزويد الكهرباء بعد سقوط صاروخ قرب منشأة تابعة لنا جنوبي إسرائيل".
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية "إصابة مباشرة في شركة الكهرباء في جنوب إسرائيل".
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات تشير إلى إطلاق 15 صاروخا من إيران على إسرائيل.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن ما تشهده إسرائيل الآن هو أطول مدة إطلاق لصفارات الإنذار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على إيران.
بينما طالبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الإسرائيليين بالبقاء في الملاجئ.
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