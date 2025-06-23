شركة الكهرباء الإسرائيلية: إصابة منشأة استراتيجية تابعة للشركة في جنوب إسرائيل

افادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "إصابة مباشرة في شركة الكهرباء في جنوب إسرائيل". وكشفت شركة الكهرباء الإسرائيلية، عن "إصابة منشأة استراتيجية تابعة للشركة في جنوب إسرائيل"، مؤكدة أن "اضطرابات حصلت في تزويد الكهرباء بعد سقوط صاروخ قرب منشأة تابعة لنا جنوبي إسرائيل".

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