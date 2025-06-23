أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ "روسيا أطلقت 352 مسيّرة و16 صاروخا على بلاده"، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص في العاصمة كييف ومحيطها. وقال زيلينسكي "في المجموع، أُطلقت 352 مسيّرة، من بينها 159 مسيّرة (إيرانية الصنع) من طراز شاهد خلال الليل فقط، إضافة إلى 16 صاورخا. وتشير التقارير الأولية إلى استخدام أسلحة بالستية من كوريا الشمالية أيضا".

كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي: روسيا أطلقت 352 مسيّرة و16 صاروخا على أوكرانيا خلال الليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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