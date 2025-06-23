أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أننا "نسعى إلى إقرار مشروع قانون لتعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأمس، أوصى مجلس الشورى الإيراني بإغلاق مضيق هرمز وقرر ترك اتخاذ القرار إلى المجلس الأعلى للأمن القومي
هذا وذكرت قناة "برس تي.في" الإيرانية اليوم الأحد أن قرار إغلاق مضيق هرمز مرهون بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، وذلك بعد أن أفادت تقارير بموافقة البرلمان على الإجراء.
ولم يحسم بعد قرار إغلاق المضيق، الذي يمر عبره حوالي 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز العالمية.
لكن النائب والقائد في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل كوثري قال لنادي الصحفيين الشباب اليوم الأحد إن إغلاق المضيق مطروح "وسيتخذ القرار إذا اقتضى الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان الإيراني: نسعى إلى إقرار مشروع قانون لتعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.