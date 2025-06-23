اعلنت وزارة الخارجية الصينية "​إجلاء​ 3125 مواطنا من إيران"، مؤكدة أن "الهجوم على منشآت نووية ينتهك معايير وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

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