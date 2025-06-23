القناة 12 الإسرائيلية: هذه أطول مدة إطلاق لصفارات الإنذار منذ بدء الحرب على إيران

افادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "هذه أطول مدة إطلاق ل​صفارات الإنذار​ منذ بدء الحرب على إيران".

واشارت صحيفة هآرتس، الى أن "دوي صفارات الإنذار وانفجارات متواصلة في أرجاء البلاد منذ أكثر من 20 دقيقة".

وكانت قد افادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "رصد إطلاق موجة ثالثة من الصواريخ على الشمال ورابعة على جنوب إسرائيل".

وأكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" قصف متواصل من ايران وتوقعات بمزيد من الانذارات في الجنوب.