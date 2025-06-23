المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي بإيران لترامب: أنت قد تكون من بدأ الحرب لكننا نحن من سينهيها

أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران إن الاعتداء الأميركي على الأراضي الإيرانية "لم يحقق أي نتيجة"، مشددًا على أن بلاده مستعدة للرد.

ووجّه المتحدث رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً: "أنت قد تكون من بدأ الحرب، لكننا نحن من سينهيها".

ونقلت وكالة "تسنيم" عن مقر خاتم الأنبياء المركزي تأكيده أن "القصف الأميركي سيؤدي إلى توسيع نطاق أهدافنا وانتشار الحرب في المنطقة،ـ وعمليات قوية وعواقب وخيمة تنتظر الولايات المتحدة ردا على جريمتها".