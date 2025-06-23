الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني الى ان "طقسا صيفيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حيث يكون معتدل الحرارة ورطب على الساحل وحار نسبيًا وأعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الثلاثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة حيث يتكوّن الضباب بدءًا من ارتفاعات منخفضة وبالتالي زيادة الشعور بالحر، كما نشهد ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانًا".

وذكرت أن "طقس الأربعاء قليل الغيوم مع رياح ناشطة أحيانًا ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يتشكّل الضباب على التلال، وارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل".

واضافت ان "طقس الخميس قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يتكون الضباب على التلال، اما على الجبال وفي الداخل فتستمر درجات الحرارة بالإرتفاع حيث تسجّل أعلى من معدلاتها الموسمية بحدود ال ٥ درجات".