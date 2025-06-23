فياض: العدو الإسرائيلي أدخل نفسه والأميركي في نفق مسدود لن يكون الخروج منه سهلًا

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، الى ان "​الولايات المتحدة​ دخلت مؤخرًا في الحرب بصورة مباشرة ضد ​الجمهورية الإسلامية​، رغم شراكتها العملية منذ البداية مع إسرائيل، على مستوى التسليح والمعلومات والغطاء السياسي والتخطيط المشترك، معتبرًا أنّ "واشنطن وضعت كل إمكاناتها في خدمة ​العدوانية الإسرائيلية​".

وخلال كلمة ألقاها في حفل تأبيني في بلدة شقرا، أشار فياض إلى أنّ قيادات في الولايات المتحدة وإسرائيل "تمارس القتل والإجرام والاغتيال وحروب الإبادة، وتنقلب على الاتفاقات والضمانات ولا تلتزم بأي قواعد أو حدود"، مستشهدًا بانسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع ​إيران​ عام 2015، وبتصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حيال القرار الدولي 1701، معتبرًا أن كل الضمانات "سقطت ولم تعنِ لهم شيئًا".

وقال فياض إنّ ​الحرب الإسرائيلية​ الأميركية على إيران "ليست طارئة، بل حلقة متقدمة من مشروع جرى التحضير له منذ سنوات"، مشيرًا إلى أنّ "العدو يتطلع إلى إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، وليس فقط ضرب قدراتها النووية والصاروخية"، وأنّ "العدو إذا تمكن من اقتلاعنا من أرضنا، فسيغتنم الفرصة".

وأضاف: "ليس بوسع أي كيان أو فرد أو مجتمع أن يتعرض لخطر وجودي دون أن يدافع عن نفسه وحقوقه ومصالحه"، داعيًا المجتمع إلى إدراك أنّ الموقف هو "دفاع عن النفس لا اعتداء".

وتابع فياض: "في هذه الحرب، انسجمت الجمهورية الإسلامية مع شعاراتها وعقيدتها السياسية وخطاب قادتها منذ تأسيسها، وجعلت من الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني برنامجها الأساسي، ودفعَت ثمن ذلك من العقوبات الاقتصادية وصولًا إلى الحرب الحالية".

ولفت إلى أنّ "إيران هي الدولة الوحيدة في العالمين العربي والإسلامي التي نقلت المعركة إلى قلب كيان العدو، وقصفت عاصمته ومدنه ومنشآته الحيوية"، معتبرًا أن بعض المناطق الإسرائيلية باتت شبيهة بخان يونس ورفح، كما عبّر أحد الضباط الإسرائيليين.

وختم فياض بالقول إنّ "الصهاينة أخطأوا في حساباتهم وورّطوا الأميركيين معهم، وأدخلوا المنطقة في مسار متفجّر من الصعب التنبؤ بنتائجه"، مضيفًا أن "العدو الإسرائيلي أدخل نفسه والأميركي في نفق مسدود لن يكون الخروج منه سهلًا".