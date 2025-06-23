بطريركية الأرمن الكاثوليك دانت الاعتداء على كنيسة مار إلياس ودعت لكشف الملابسات وضمان أمن دور العبادة

استنكرت بطريركية الأرمن الكاثوليك بشدة الاعتداء الذي استهدف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة بدمشق، مساء الأحد، أثناء رفع الذبيحة الإلهية، والذي أسفر عن سقوط ​شهداء وجرحى​ من المصلين الأبرياء.

ودانت البطريركية في بيان لها "هذا العمل الوحشي الذي طال حرمة بيت من بيوت الله"، مؤكدة أنه "لا يمتّ إلى أي دين أو إنسانية بصلة".

وقدّمت البطريركية أحرّ التعازي لعائلات الشهداء وذويهم، مشددة على أن "من استشهدوا في لحظة الصلاة، وهم يرفعون قلوبهم إلى السماء، قد عبروا باب الأبدية مكلّلين بنعمة الشهادة، وقد نالوا نصيبهم بين القديسين".

وأضاف البيان: "دماؤهم الطاهرة هي اليوم صوت حق في وجه الظلم، ورجاء حيّ في وجه اليأس، وهي تدعونا لنحمل الصليب معًا، ونسير في درب السلام والرجاء، لا نهاب ترهيبًا ولا نستسلم أمام الحقد".

ودعت البطريركية الجهات المسؤولة إلى كشف ملابسات الجريمة واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان أمن دور العبادة وكرامة المؤمنين، مؤكدة ثباتها في المحبة، والتزامها بالسلام، وتضامنها الكامل مع جميع المتألمين، واضعة هذه الفاجعة في قلب صلواتها.

وأجرى البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، بطريرك الأرمن الكاثوليك، اتصالًا بصاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، مطمئنًا إلى أوضاع الرعية، ومعبّرًا عن ألمه العميق لهذه الخسارة، ومقدمًا التعزية باسم الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، ورافعًا الصلوات من أجل الضحايا والمصابين.