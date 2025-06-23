وزير الدفاع الأميركية: دمرنا البرنامج النووي الإيراني

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الأحد، أن الضربات التي نفذها الجيش الأميركي الليلة الماضية استهدفت ثلاث منشآت نووية في إيران، مؤكدًا أنها "كانت عملية جريئة ورائعة، تمكّنا خلالها من القضاء على القدرات النووية الإيرانية".

وقال هيغسيث في كلمة له، إن "الضربات كانت محددة الأهداف ولم تستهدف القوات الإيرانية أو الشعب الإيراني"، مشددًا على أن الهدف من العملية كان "تدمير البرنامج النووي الإيراني، وهو ما تحقق بنجاح".

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وأضاف "لا نسعى إلى الحرب وسنعمل بحزم اذا استهدف شركاؤنا أو مصالحنا".

وفي حين قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية إن الهدف من الهجوم لم يكن إسقاط النظام الإيراني وإنما "تحييد خطر التهديد النووي"، رفض وزير الدفاع الأميركي تقديم إجابة قاطعة حول إسقاط النظام، وقال: "من المبكر أن أجيب عن هذا السؤال".

المصدر : عرب 48