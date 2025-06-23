إيران تتوعد الولايات المتحدة: مهاجمة منشآتنا النووية انتهاك "لا يُغتفر"

القاهرة - كتب محمد نسيم - ندّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، بأشد العبارات بالضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية داخل إيران، واعتبرها "عدوانًا سافرًا يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لا يمكن التسامح معه".

وقال عراقجي في تصريحات صحفية، إن "العمل العسكري ضد منشآت نووية سلمية يُظهر عدائية واضحة من قبل الولايات المتحدة تجاه الشعب الإيراني"، محمّلًا الإدارة الأميركية "المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا العدوان".

وأكد أن إيران "لن تساوم أبدًا على سيادتها واستقلالها"، مشددًا على أن بلاده "تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن أمنها ومصالحها وشعبها"، وستستخدم "كل السبل الممكنة والضرورية لمواجهة العدوان الأميركي والإسرائيلي".

وفي الوقت ذاته، أوضح عراقجي أن "باب الدبلوماسية يجب أن يبقى مفتوحًا"، لكنه أكد أن "على إيران الردّ بناءً على حقها المشروع في الدفاع عن النفس".

كما اتهم وزير الخارجية الإيراني الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"خداع بلاده، وليس إيران فقط"، مضيفًا أن "واشنطن رضخت لإرادة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو في تنفيذ أجندته التوسعية".

الحرس الثوري يحذّر الولايات المتحدة

ومن جانبه، حذّر الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة، من "ردود تجعلها تندم"، عقب الضربات الأميركية على منشآت نووية إيرانية، وذلك في بيان صدر عنه.

وقال الحرس إن "عدوان اليوم من النظام الإرهابي الأميركي دفع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس، إلى استخدام خيارات خارجة عن فهم وحسابات الجبهة المعتدية"، وقال إنه "يجب على المعتدين على هذه الأرض أن يتوقعوا ردودا تجعلهم يندمون".

المصدر : عرب 48