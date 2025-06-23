نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني قوله إن إيران ستواصل ​تخصيب اليورانيوم​. واكد ان "لا يمكن لأحد أن يملي علينا أفعالنا طالما تصرفنا وفق التزاماتنا القانونية". ويأتي التصريح بعد يوم واحد من الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الأميركية على 3 منشآت نووية إيرانية.

كانت هذه تفاصيل خبر تسنيم عن نائب وزير الخارجية الإيراني: إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.