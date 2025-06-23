قائد الجيش الإيراني: في كل مرة ارتكب فيها الأميركيون جرائم تلقوا ردا حاسما وهذه المرة سيكون الأمر نفسه

أكد قائد ​الجيش الإيراني​ أنّ القوات المسلحة الإيرانية ستردّ بشكل حاسم على أي اعتداء، مؤكدًا أنّ "كل مرة ارتكب فيها الأميركيون جرائم، تلقوا ردًا حاسمًا، وهذه المرة سيكون الأمر نفسه".

وشدّد على أنّ بلاده "ستدافع بكل قدراتها عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها وعن النظام الإيراني"، مشيرًا إلى أنّ القوات الإيرانية "تقاتل اليوم من أجل النصر".