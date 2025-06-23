الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يهاجم مواقع للبنية التحتية العسكرية في كرمانشاه بإيران

اعلن الجيش الإسرائيلي، أن "سلاح الجو يهاجم مواقع للبنية التحتية العسكرية في كرمانشاه بإيران". وفي وقت سابق، اعلنت وسائل إعلام إيرانية، عن "سماع دوي انفجارات وتفعيل الدفاع الجوي في كرمانشاه".

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