الراعي دان تفجير كنيسة مار الياس في سوريا: إستهداف المسيحيين في الشرق إنقلاب على حقيقته التاريخية

أشار المكتب الإعلامي في الصرح البطريركي في بكركي، في بيان الى أن جريمة التفجير الارهابي الذي وقع يوم الاحد ٢٢ حزيران ٢٠٢٥، داخل كنيسة مار الياس - الدويلعة في العاصمة السورية دمشق والذي سقط نتيجته عدد من المؤمنين الابرياء بين شهيد وجريح آلمت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
واذ دان الراعي كل انواع العنف والتعدي على دور العبادة والصلاة وعلى المواطنين الآمنين، دعا الى رفع الصلوات والعمل داخليًا وخارجيًا على تغليب لغة المحبة والحوار واحترام الآخر لإحلال السلام العادل والشامل ليس في سوريا وحسب وانما في جميع دول المنطقة التي تشهد اوقاتًا صعبة للغاية تهدد بمحو حضاراتها وثقافاتها وارثها التاريخي العريق الذي تميز بالتعددية وبالتنوّع، ولا سيما ميزة التعايش الاخوي بين مختلف الأديان والطوائف.
وإذ اعتبر الراعي ان استهداف المسيحيين في الشرق هو انقلاب على حقيقة هذا الشرق التاريخية، أعرب عن تضامنه مع كنيسة الروم الأرثوذكس الشقيقة، متقدمًا بتعازيه الحارة والقلبية الى البطريرك يوحنا العاشر والى أهالي الشهداء، متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل والتام.
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