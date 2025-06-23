مجلس الوزراء الياباني بشأن احتمال إغلاق مضيق هرمز: نراقب عن كثب التداعيات على استقرار إمدادات الطاقة

اشار مجلس الوزراء الياباني بشأن احتمال إغلاق ​مضيق هرمز​٬ الى اننا "نراقب عن كثب التداعيات على استقرار إمدادات الطاقة". وفي وقت سابق٬ أوصى مجلس الشورى الإيراني ب​إغلاق مضيق هرمز​ وقرر ترك اتخاذ القرار إلى المجلس الأعلى للأمن القومي وذكرت قناة "برس تي.في" الإيرانية أن "قرار إغلاق مضيق هرمز مرهون بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران". ولم يحسم بعد قرار إغلاق المضيق، الذي يمر عبره حوالي 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز العالمية. لكن النائب والقائد في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل كوثري قال لنادي الصحفيين الشباب إن إغلاق المضيق مطروح "وسيتخذ القرار إذا اقتضى الأمر".

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