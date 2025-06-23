الأمم المتحدة تحذر من «دوامة لامتناهية» من الردود الانتقامية

ابوظبي - سيف اليزيد - برلين (وكالات)

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من «دوامة لامتناهية من الردود الانتقامية» في أعقاب الضربات الأميركية على إيران والتي اعتبرها «منعطفاً خطيراً» في المنطقة.

وقال غوتيريش، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي «لقد أدنت مراراً أي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط، لا يمكن لشعوب المنطقة أن تتحمل دورة أخرى من الدمار، ومع ذلك، فإننا نخاطر بالوقوع في دوامة لامتناهية من الردود الانتقامية».

وعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعاً طارئاً، لبحث التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، وخاصة مستجدات الحالة ما بين إيران وإسرائيل، والبرنامج النووي الإيراني، وذلك في إطار بند جدول أعمال المجلس المعنون «التهديدات للسلم والأمن الدوليين».