عون وسلام يتفقان على تجنيب لبنان تداعيات الأوضاع الراهنة

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

اتفق الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، أمس، على العمل لتجنيب لبنان تداعيات الأوضاع الراهنة. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، «أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالاً برئيس الجمهورية جوزيف عون، تم خلاله البحث في التطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة، وانعكاساتها المحتملة على لبنان». وحسب الوكالة، «جرى الاتفاق على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الجانبين، والعمل المشترك لتجنيب لبنان تداعيات هذه الأوضاع، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والحفاظ على وحدة الصف والتضامن الوطني». وطبقاً للوكالة، «أجرى سلام سلسلة اتصالات شملت كلاً من وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وذلك في إطار تنسيق الجهود واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على الاستقرار الداخلي، وصون الأمن الوطني في هذه المرحلة الدقيقة».