ليبيا.. لجنة وقف إطلاق النار تطالب بتوفير الإمكانية اللازمة لأداء مهامها

ابوظبي - سيف اليزيد - طرابلس (الاتحاد)

طالبت اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ تثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس بتوفير الإمكانات الفنية واللوجستية اللازمة لأداء المهام الموكلة إليها، قبل أن يقرر المجلس الرئاسي الليبي تعزيز صلاحياتها التنفيذية، وذلك خلال اجتماعها مع عضوي المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي، بصفتهما القائد الأعلى للجيش الليبي.

وقدم رئيس وأعضاء اللجنة إحاطة شاملة أمام القائد الأعلى للجيش الليبي حول أعمال اللجنة، وآخر مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في العاصمة الليبية، وما تحقق من نتائج في ملف تثبيت وقف إطلاق النار خلال الفترة الأخيرة.

فيما، جدد اللافي والكوني التأكيد على متابعة عمل اللجنة، واستمرارهما في تقديم جميع أوجه الدعم لها، مشدداً على ضرورة التزام جميع التشكيلات العسكرية بالأوامر والتعليمات الصادرة عن المجلس الرئاسي الليبي، حفاظاً على الاستقرار الأمني في العاصمة طرابلس.

وقرر المجلس الرئاسي الليبي، باعتباره القائد الأعلى للجيش تعزيز الصلاحيات التنفيذية للجنة، بما يتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها، باعتبارها الجهة المخولة بمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، وتحقيق الأهداف المنوطة بها ضمن الإطار السيادي والعسكري للدولة الليبية.