مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (القاهرة)

قدم الوسطاء في مصر وقطر وأميركا مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار في غزة لوفد حركة حماس الذي وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، للتشاور حول سبل تفعيل العملية التفاوضية وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أكده مصدر فلسطيني مطلع.

وأوضح المصدر أن وفد قيادي مفاوض لحركة حماس أجرى مشاورات في العاصمة المصرية مع رئيس المخابرات المصرية وعدد من المسؤولين، لبحث الاتفاق على هدنة إنسانية مؤقتة في غزة مقابل تسليم حماس لعدد من جثامين الرهائن ورفات الضحايا المحتجزين لدى الحركة في القطاع، وذلك مقابل وقف إطلاق مؤقت وإدخال عدد كبير من المساعدات الإنسانية للقطاع وإخراج الجرحى لتلقى العلاج بالخارج.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، دعت كل من قطر ومصر والولايات المتحدة إسرائيل إلى إرسال وفد إلى شرم الشيخ للتفاوض على صفقة للإفراج عن الرهائن.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، إن محادثات وصفها بـ«الكبيرة» تجري في الوقت الراهن بشأن حرب غزة، لافتاً إلى أن المحادثات هي مع حركة حماس وإسرائيل وإيران.