ضرب المفاعل النووي ينذر بكارثة: هل نكون أمام سيناريو مشابه لضرب "فوكوشيما" في اليابان عام 2011

لم يقدم الكرملين عن عبث على تحذير ​الولايات المتحدة​ من مغبّة الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية التكتيكية في ​إيران​، لأنّ ذلك سيكون تطوراً كارثياً، نعم هذا الأمر إن حصل سيكون له تداعيات خطيرة جداً على العديد من الدول ولن يكون لفترة قصيرة أو بسيطة من الزمن.

"فكرة أن تقوم الولايات المتحدة أو إسرائيل بقصف المواقع النووية أمر صعب، لأن الطرد المركزي موجود تحت الأرض بشكل يصعب الوصول اليه". هذا ما يؤكده الاستاذ في علوم الفيزياء النووية هادي دلول، مشيراً إلى أن "المواقع النووية لم تتم تجربة أيّ سلاح فيها لمعرفة إمكانية الوصول اليها، وهنا ستتم التجربة وبالتالي المجازفة مبهمة".

ويرى دلول أن "الولايات المتحدة واسرائيل قد تلجآن إلى نوع من التمويه، أي أن "تقصف أحد الأماكن بصواريخ تحمل رؤوسًا نوويّة اشعاعية، بحيث أن الرأس المتفجر يفرغ بالمنطقة ويلوث إشعاعياً المكان، وبالتالي قد يتجه الظن إلى أن التلوث قد يكون من الداخل"، مضيفاً: "أما إذا فعلاً إنتشر الغبار الاشعاعي بفعل القصف، فإنه حتماً سينتقل إلى دول أخرى، مثل الخليج العربي وباكستان".

بدوره، يشرح عضو الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية الأخصائي بالطبّ النووي في باريس ضومط ضوّ أن "إيران تخصب اليورانيوم وهذا لا مشكلة فيه، خصوصاً وأن الخبراء يراقبون ويسعون للسيطرة على الخطر، ولكن الخطر الحقيقي سيحصل في حال تعرّض أي طرد للقصف، لأنّه عندها ستنتشر الإشعاعات وتلوث المياه، على سبيل المثال، وتتضرر البشرية، وهذا النوع من الاشعاعات يبقى موجوداً لمئات السنين ولا يُمكن تنظيفه بسهولة".

"كلما ارتفعت نسبة الاشعاعات كلما أضرّت بالإنسان أكثر وزادت نسبة الأمراض". هذا ما يشير اليه ضو، لافتاً إلى أن "الرقعة التي تنتشر فيها الاشعاعات بنسبة مرتفعة ستكون مقفلة ولا يمكن العيش فيها بسهولة". وهنا يوضح أنه "لا يمكن تحديد المناطق مسبقاً، لأنّه يجب معرفة حجم الاشعاعات في كلّ مكان".

بالمقابل يشدد ضو على أننا "نحتاج للإشعاعات في حياتنا اليومية، مثلاً لتوليد الكهرباء أو لمعالجة الامراض المزمنة أي لقتل الخلايا السرطانيّة، ولكن للأسف البعض يحاول إستخدامها لأهداف عسكرية ولصنع الصواريخ، وقد حصلت بعض الحوادث في العالم في هذا الشأن، كما حصل مع ​كارثة فوكوشيما​، بعد زلزال اليابان الكبير في 1 آذار 2011، ضمن مفاعلها النووي، حيث أدت مشاكل التبريد إلى ارتفاع في ضغط المفاعل، تبعتها مشكلة في التحكم بالتنفيس نتج عنها زيادة في النشاط الاشعاعي"، ويوضح أنه "صدر وقتذاك أمر إخلاء أولي لنطاق 3 كم من محيط المفاعل، وشمل 5800 مواطن يعيشون ضمن هذا النطاق، كما نصح السكان الذين يعيشون ضمن نطاق 10 كم من المصنع البقاء في منازلهم، وفي وقت لاحق شمل أمر الإخلاء جميع السكان ضمن المساحة المذكورة".

في المحصّلة، يجب ايجاد حل بالمفاوضات الدبلوماسيّة للحرب بين ايران واسرائيل، وذلك حتى لا يشهد العالم كارثة جديدة، شبيهة بالتي حصلت في اليابان في العام 2011...