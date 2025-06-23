مندوبة أميركا بمجلس الأمن: على إيران التخلي عن طموحها النووي

اشارت المندوبة الأميركية بمجلس الأمن دوروثي شيا الى ان "​حكومة إيران​ لن تربح شيئا من التصعيد ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية"٬ معتبرة ان "على الحكومة الإيرانية التخلي عن طموحها في الحصول على السلاح النووي".

وفي وقت سابق٬ شددت شيا، على أن "العواقب ستكون وخيمة على ​إيران​ إذا استهدفت أي مصالح أميركية في المنطقة".

وقالت إن "الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية تضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي".