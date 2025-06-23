مندوب إيران بمجلس الأمن: تزايد الأدلة على تورط واشنطن في الحرب

اعلن المندوب ال​إيران​ي بمجلس الأمن سعيد إيرواني٬ "مقتل وإصابة أطباء وعاملين بالمجال الإنساني في هجمات استهدفت حتى الآن 5 مستشفيات"٬ لافتا الى ان "مئات المدنيين قتلوا وجرح الآلاف في العدوان الإسرائيلي على إيران".

واكد انه "لا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تظل صامتة أثناء تعرض منشآت محمية للهجوم"٬ مشيرا الى ان "إذا انهار نظام حظر الانتشار النووي سيتقاسم هذا المجلس المسؤولية مع نظام إسرائيل".

وشدد على "تزايد الأدلة الدامغة على التورط المباشر لواشنطن في هذه الحرب العدوانية"