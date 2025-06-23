اعلن المندوب الإيراني بمجلس الأمن سعيد إيرواني٬ "مقتل وإصابة أطباء وعاملين بالمجال الإنساني في هجمات استهدفت حتى الآن 5 مستشفيات"٬ لافتا الى ان "مئات المدنيين قتلوا وجرح الآلاف في العدوان الإسرائيلي على إيران".
واكد انه "لا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تظل صامتة أثناء تعرض منشآت محمية للهجوم"٬ مشيرا الى ان "إذا انهار نظام حظر الانتشار النووي سيتقاسم هذا المجلس المسؤولية مع نظام إسرائيل".
وشدد على "تزايد الأدلة الدامغة على التورط المباشر لواشنطن في هذه الحرب العدوانية"
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب إيران بمجلس الأمن: تزايد الأدلة على تورط واشنطن في الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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