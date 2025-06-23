ترامب: التدمير مصطلح دقيق لوصف ما حدث للمواقع الإيرانية

اشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب٬ الى ان "أضرارا جسيمة لحقت بجميع المواقع النووية في إيران كما تظهر صور الأقمار الصناعية"٬ لافتا الى ان "الضرر الأكبر الذي لحق بالمواقع النووية في إيران وقع على عمق كبير تحت سطح الأرض".

واضاف ان "التدمير مصطلح دقيق لوصف ما حدث للمواقع النووية الإيرانية والهدف تحقق".

وفي وقت سابق٬ أعلن ترامب، أننا "حققنا أمس نجاحا عسكريا باهرا في إيران"، لافتاً الى أن "إيران قتلت وأضرت بآلاف الأميركيين واستولت على سفارتنا بطهران".

وقال ترامب "حرمنا إيران من القنبلة النووية وكانت ستستخدمها لو استطاعت، وأنا أشكر جيشنا الرائع على العمل الجميل الذي قام به البارحة في إيران".