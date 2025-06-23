افادت وكالة إيرنا الإيرانية عن ان "الموجة الصاروخية الـ21 ضد إسرائيل لم تنفذ بعد وإن العملية التي نفذت قبل دقائق كانت من اليمن ضد أهداف بالأراضي المحتلة".
وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت رصد إطلاق موجة صواريخ جديدة من إيران نحو إسرائيل، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراضها.
كانت هذه تفاصيل خبر إيرنا: الموجة 21 لم يتم تنفيذها والعملية التي نفذت قبل دقائق كانت من اليمن ضد أهداف بالأراضي المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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