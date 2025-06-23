حثّ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز "إيران على عدم الإقدام على أي فعل قد يزعزع ​استقرار المنطقة​"٬ داعيا اياها إلى "العودة إلى طاولة المفاوضات والتخلي عن أي برنامج للأسلحة النووية".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء أستراليا: ندعو إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات والتخلي عن أي برنامج للأسلحة النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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