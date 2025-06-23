وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الباكستاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أمس، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في مدينة إسطنبول التركية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. حضر اللقاء مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد بن أسعد أبو النصر.

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