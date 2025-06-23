وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية كازاخستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أمس، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كازاخستان مراد نورتليو، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في مدينة إسطنبول التركية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد بن أسعد أبو النصر، ومستشار وزير الخارجية محمد بن خالد اليحيى.