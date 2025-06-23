شمخاني اكد بان المواد المخصبة لا تزال سليمة: حتى مع افتراض التدمير الكامل للمواقع النووية فإن اللعبة لم تنته بعد

أكد علي شمخاني، مستشار للمرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، أن بلاده لا تزال تحتفظ بمخزونها من اليورانيوم المخصب رغم الهجمات الأميركية على ثلاثة مواقع نووية.

واوضح شمخاني في تصريح له، بانه "حتى لو دمرت المواقع النووية فإن اللعبة لم تنته. إن المواد المخصبة والمعرفة المحلية والإرادة السياسية باقية".

وأضاف أن "المبادرة السياسية والعملانية هي الآن لدى الطرف الذي يمارس اللعبة بذكاء ويتجنب الضربات العمياء. المفاجآت مستمرة".