"رويترز": إسرائيل ترفض تقريرا أوروبيا عن انتهاك حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية

أفادت وكالة "رويترز"، بأن "​إسرائيل​ رفضت تقريرا للاتحاد الأوروبي يقول إنها ربما تخرق التزاماتها في مجال حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية"، لافتةً الى أنه "فشل أخلاقي ومنهجي".

وبحسب الوكالة، جاء في المذكرة التي أُرسلت إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع لوزراء الخارجية غدا الاثنين أن "التقرير الذي أعده الجهاز الدبلوماسي للاتحاد لم ينظر في التحديات التي تواجهها إسرائيل واستند إلى معلومات غير دقيقة"، مشيرة إلى أنه "يجب رفضها بالكامل".

وانتقدت الدول الأوروبية بشكل متزايد الخسائر البشرية الهائلة التي خلفتها الحملة العسكرية التي يشنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على حركة "حماس" منذ السابع من تشرين الأول 2023.